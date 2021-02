Gonalons e Machis, meteore nel calcio italiano. Ritornati a nuova vita in Spagna

vedi letture

Maxime Gonalons e Darwin Machis hanno in comune due cose: il loro passato nel campionato italiano non ha lasciato grandi tracce, se non negative. E poi giocano entrambi nel Granada, formazione che un tempo era di proprietà dei Pozzo e che dopo averne detenuto le quote per un periodo nel 2016 ha deciso di vendere.

MEGLIO IN SPAGNA - Nell'ultimo anno e mezzo i due sono diventati compagni in biancorosso, trovando finalmente una nuova dimensione dopo tanto girovagare. Machis era già stato al Granada nel 2017-18, quando aveva segnato a raffica e guadagnato l'interesse dell'Udinese. Sembra una situazione abbastanza consolidata per i due club, che hanno avuto lo stesso proprietario per sette anni e a partire dal 2009, ma le tredici presenze in bianconero, al Friuli, hanno fatto capire che probabilmente non era il calcio adatto per le caratteristiche dell'attaccante venezuelano.

QUASI NAPOLI - Invece Maxime Gonalons era stato a un passo dagli azzurri dopo che Benitez lo aveva sponsorizzato come acquisto per il centrocampo. Era tutto fatto con il Lione, le visite mediche già in procinto di iniziare, ma poi arrivò la risposta del mediano. Il diniego, ha spiegato l'agente Frederic Guerra, si era consumato a causa di Gomorra, non proprio la pubblicità migliore per la città. Gonalons è poi passato in Italia, alla Roma, come acquisto di Monchi. Uno dei tanti errori del direttore sportivo spagnolo nella Capitale.