Ufficiale Gonalons lascia il Clermont: l'ex centrocampista della Roma non rinnova il contratto

Maxime Gonalons lascia il Clermont. Attraverso i propri canali ufficiali, il club francese ha annunciato che il centrocampista ha deciso di non rinnovare il suo contratto e quindi non seguirà la squadra in Ligue 2, dopo la retrocessione arrivata al termine della stagione appena conclusa.

Gonalons, ex di Roma, Siviglia e Lione, ha disputato 23 partite in stagione tra Ligue 1 e Coupe de France, con un gol e un assist all'attivo. Sono 48 le presenze totali in due stagioni per il 35enne, che ora deve decidere se proseguire o meno la sua avventura da calciatore professionista.