Gosens piace a Juventus e Barcellona. Ma l'Atalanta vuole blindare l'esterno tedesco

vedi letture

La sfida col Portogallo ha esaltato il suo modo di giocare, quella con l'Inghilterra ha spento leggermente l'entusiasmo nei suoi confronti. Ma è lecito avere un calo dopo una stagione e mezza giocata praticamente in un anno, un calciatore simile non si 'può giudicare da questi piccoli particolari'. Robin Gosens torna a Bergamo dopo l'eliminazione della Germania, non prima delle meritate vacanze. Sull'esterno tedesco ormai da tempo ci sono diversi club, tra cui Juventus e Barcellona: i bianconeri per il momento restano distanti dalle richieste del club orobico, mentre gli azulgrana potrebbero tentare l'assalto già in questa finestra di mercato. I sondaggi sono stati confermati, ma attualmente non ci sono offerte concrete. La richiesta dei nerazzurri è sempre la stessa: per poter portare via Gosens servono almeno 40 milioni di euro.

LA SITUAZIONE - Il mercato è iniziato ufficialmente da poche ore e al momento non sono ancora arrivate particolari offerte per il giocatore atalantino. La Juventus continua a monitorare la situazione, ma i bianconeri attendono le mosse da parte degli altri club. Il Barcellona, dopo la gara col Portogallo, ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione: la risposta è stata sempre la stessa, sotto una determinata cifra gli orobici non vogliono scendere. Siamo soltanto all'inizio, ma l'obiettivo principale di Gasperini è quello di trattenere un giocatore importantissimo per la fase offensiva, d'altronde gli esterni sono sempre stati il punto di forza del tecnico di Grugliasco. Gosens per il momento resta, poi si valuteranno eventuali offerte per un giocatore che, al di là delle ultime prestazioni, ha disputato una stagione di altissimo livello.