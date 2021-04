Gosens racconta: "Dopo la Juve ho chiesto la maglia a CR7, lui non mi ha neanche guardato"

Non solo aneddoti di mercato, tra le tante anticipazioni della sua autobiografia in uscita il prossimo 8 aprile ce n'è anche una - molto curiosa - su Cristiano Ronaldo. "Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Al triplice fischio finale sono andato subito da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare... Ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: 'Cristiano, posso avere la tua maglietta?'. Lui non mi ha nemmeno guardato e ha detto solo: 'No!'", racconta con ancora un po' di rammarico il laterale nerazzurro Robin Gosens. "Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l'ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo", la chiosa del tedesco.