Gremio scatenato: ecco Rafinha. E Lazio beffata per Borré: "Manca solo la firma"

vedi letture

Sfuma un obiettivo per la Lazio. Il Gremio, che nella notte ha accolto Rafinha, terzino ex Genoa e Bayern Monaco, è infatti pronto a chiudere per Rafael Santos Borré, attaccante colombiano del River Plate accostato da tempo ai biancocelesti. “Manca soltanto la firma - ha detto in conferenza stampa il presidente del Tricolor, Romildo Bolzan Junior - cercheremo di finalizzare il pre-contratto in questa settimana. Può arrivare a luglio, abbiamo un accordo verbale: è un investimento alto, ma parliamo di un giocatore di 25 anni, che può essere venduto bene in futuro grazie al suo potenziale. Siamo nei limiti del nostro programma finanziario”.