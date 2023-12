Guirassy obiettivo del Milan a gennaio, c'è concorrenza. In Premier si muove il West Ham

Il Milan cerca idee per rinforzarsi nel prossimo mercato di gennaio e in particolare il Diavolo dovrà concentrarsi su regalare a Pioli un nuovo numero nove. L'ultimo, grande obiettivo si chiama Serhou Guirassy, il bomber dello Stoccarda che sta vivendo un pazzesco inizio di stagione in Bundesliga, risultando il più famelico dei finalizzatori in Germania.

A rendere ulteriormente invitante il profilo del 27enne la clausola d'uscita, fissata a meno di 20 milioni di euro (si ritiene che sia sui 17). Questo aspetto, unito ai 16 gol segnati in 11 partite di campionato tedesco, hanno però acceso anche i riflettori della Premier League. In particolare, scrive la Bild, c'è il West Ham.