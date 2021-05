Hakimi-PSG, trattativa avanzatissima: l'Inter prova a strappare una cifra più alta

Ormai ci siamo, secondo La Gazzetta dello Sport: Achraf Hakimi è davvero a un passo dal PSG. La Rosea fa sapere che il finale non è in discussione, anche se l'Inter sta cercando di strappare qualcosa in più dal punto di vista economico: la richiesta è di 70 milioni, mentre i parigini per ora sarebbero arrivati a 60. La trattativa resta comunque avanzatissima - si legge - e non vedrà invischiate contropartite tecniche.