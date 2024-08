Ufficiale Hellas, il comunicato su Lambourde: arriva a titolo definitivo fino al 30 giugno 2029

vedi letture

Dopo l'ufficialità arrivata dal sito della Lega Serie A, l'Hellas Verona ha emesso un comunicato per annunciare l'acquisto di Mathis Lambourde. Questo il testo: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo fino al 30 giugno 2029 - da Stade Rennais Football Club le prestazioni sportive dell'attaccante francese, con origini della Guadalupa, Mathis Lambourde.

Nato il 9 gennaio 2006 a Les Lilas, un Comune francese nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, vicino Parigi, comincia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Paris Saint Germain. L'1 luglio 2018 si trasferisce alle giovanili del JA Drancy, Club che milita nel Championnat National 3, la quinta divisione del campionato francese di calcio, restandovi per le successive tre stagioni. Durante l'annata 2021/22 si trasferisce al Rennes, dove viene aggregato alla formazione Under 17 per un anno. La stagione successiva gioca con la formazione Under 19, collezionando 18 presenze e realizzando 13 gol. Nella stagione 2022/2023, viene aggregato al Rennes B, e viene anche impiegato per tre volte dalla Prima squadra, debuttando rispettivamente in Ligue 1, Coupe de France ed Europa League.

In Nazionale ha vestito la maglia francese dell'Under 17, collezionando 15 presenze con 9 gol, e dell'Under 18, con 5 presenze. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Mathis, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".