Ufficiale Hellas, preso Niasse dallo Young Boys. Arriva in prestito con obbligo condizionato

vedi letture

Cheikh Niasse, è ufficialmente un giocatore dell'Hellas Verona. Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero con il seguente comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Young Boys AG le prestazioni sportive del centrocampista francese Cheikh Niasse.

Nato il 19 gennaio 2000 a Gossas, in Senegal, si trasferisce sin da piccolo in Francia e a 18 anni, nella stagione 2018/2019 inizia la sua esperienza nel Settore Giovanile del Lille, venendo aggregato alla formazione B del Club, nella quarta serie francese. Nel corso della prima stagione colleziona 24 presenze e 2 reti, mentre nella seconda stagione, oltre alle 16 presenze con il Lille B, gioca anche sei partite di Youth League, collezionando una rete, e facendo il suo esordio in Prima squadra, nel match del 28 agosto di Ligue 1 vinto 3-0 contro il Saint-Étienne.

Nel corso della stagione 2020/21 fa il suo esordio anche in Europa League, il 10 dicembre 2020, nella sconfitta per 3-2 contro il Celtic. L'1 febbraio 2021 viene ceduto in prestito al Panathīnaïkos fino al termine della stagione, mettendo a referto 13 presenze in campionato e 2 nella Kypello Ellados, Coppa nazionale greca.

Nel luglio 2021, tornato al Lille, viene aggregato in pianta stabile in Prima squadra, riuscendo a collezionare 5 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France. Nella sessione invernale di mercato di quella stagione, il 3 febbraio 2022, viene acquistato a titolo definitivo dallo Young Boys, squadra del massimo campionato svizzero.

Con la squadra di Berna vince due campionati consecutivi, nelle stagione 2022/2023 e 2023/2024, diventando un giocatore fondamentale della squadra mettendo a referto 56 presenze in due stagioni, e 5 assist. Oltre i due campionati, vince la Coppa Svizzera nella stagione 2022/2023, giocando anche la finale contro il Lugano, vinta per 3-2. Grazie a questi risultati lo Young Boys si qualifica in Champions League, dove Niasse esordisce il 9 settembre 2023, nella sconfitta per 1-3 contro il Lipsia. Nella massima competizione europea il giocatore francese ha collezionato in due stagioni 13 presenze e 2 assist.

Nel corso della stagione attuale 2024/2025, ha giocato 24 partite tra campionato e coppe, prima del suo approdo a Verona.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Cheikh, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".