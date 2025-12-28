Verona, il rammarico di Niasse: "Eravamo carichi, il rigore dato al Milan ci ha buttato giù"

Il centrocampista del Verona, Cheikh Niasse, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa dagli scaligeri contro il Milan allo stadio San Siro.

Cosa è successo nel secondo tempo dopo una buona prima frazione di gioco?

"Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, approcciando bene la gara e lavorando assieme. Abbiamo preso gol proprio allo scadere del primo tempo, in spogliatoio eravamo comunque carichi e ci siamo parlati dicendo: 'Dobbiamo rientrare in campo più forti e restare dentro la partita'. Poi è arrivato il rigore, lì forse la testa è andata un po' giù, siamo scesi".

Stai trovando continuità: come sta andando a livello personale?

"Una buona cosa per me, conosco le mie qualità e quello che posso fare per la squadra. Cercherò di fare il meglio in ogni allenamento ed ogni volta che il mister mi chiamerà in causa".