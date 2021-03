Hellas Verona, Dimarco verso il riscatto: i gialloblu pronti a investire 6,5 milioni

L'Hellas Verona ha deciso di investire i 6,5 milioni di euro previsti dall'accordo con l'Inter per il riscatto di Federico Dimarco, da quasi due anni in prestito in Veneto. I nerazzurri non hanno nessun diritto di controriscatto per il giocatore, che dunque diventerebbe a tutti gli effetti di proprietà scaligera. A riportarlo è Il Corriere di Verona.