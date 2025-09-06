Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Hellas Verona, un centrocampista per Zanetti: contratto annuale per Akpa-Akpro

Hellas Verona, un centrocampista per Zanetti: contratto annuale per Akpa-AkproTUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:15Serie A
di Andrea Piras

Innesto per il centrocampo del Verona. Il club scaligero ha infatti ufficializzato l'acquisto di Jean-Daniel Akpa-Akpro. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista ivoriano Jean-Daniel Akpa-Akpro, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Tolosa, in Francia, l'11 ottobre del 1992, Akpa-Akpro cresce nelle giovanili della squadra della sua città, il Tolosa FC. Con la formazione biancoviola arriva ad esordire in Prima squadra, in Ligue 1, il 6 agosto del 2011, a 18 anni, nella partita vinta contro l'Ajaccio. Con la squadra francese disputa sei stagioni, facendo registrare 132 presenze tra coppa e campionato, in cui mette a referto anche 6 gol e 10 assist, oltre a vestire in più occasioni la fascia da capitano.
Nella stagione 2017/18 si traferisce alla Salernitana, in Serie B, dove resta per tre campionati, dove scende in campo in 61 occasioni e realizzando 2 gol in maglia amaranto. Nella stagione 2020/21 passa alla Lazio, trovando con la squadra biancoceleste anche il suo esordio nelle competizioni europee, scendendo in campo in UEFA Champions League il 20 ottobre 2020 contro il Borussia Dortmund. In quella stagione disputa 8 partite nella massima competizione europea e alla fine dei due anni con la maglia biancoceleste fa registrare 55 presenze e 1 gol.

Nella stagione 2022/23 Akpa-Akpro si accasa all'Empoli, guidato da mister Zanetti, che a fine stagione raggiungerà la quattordicesima posizione con 43 punti conquistati. In quel campionato, il giocatore ivoriano diventa uno dei punti fermi del centrocampo toscano, chiudendo la stagione con 24 presenze, 1 rete e 1 assist. Nell'ultimo biennio gioca con la maglia del Monza, disputando 33 gare in due stagioni di Serie A. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Jean-Daniel, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".

Articoli correlati
La Pro Vercelli tessera il 2005 Akpa Akpro. È il fratello dell'ex Lazio e Monza La Pro Vercelli tessera il 2005 Akpa Akpro. È il fratello dell'ex Lazio e Monza
Le pagelle del Monza - Pereira soffre Kolo Muani, in difficoltà Akpa-Akpro. Ci prova... Le pagelle del Monza - Pereira soffre Kolo Muani, in difficoltà Akpa-Akpro. Ci prova Caprari
Delusione Monza col Napoli, Akpa Akpro: "Peccato, avremmo meritato almeno un punto"... Delusione Monza col Napoli, Akpa Akpro: "Peccato, avremmo meritato almeno un punto"
Altre notizie Serie A
Lautaro: "Che ridere il ring con Conte. Inzaghi la nostra mente, Chivu ci sta aiutando... Lautaro: "Che ridere il ring con Conte. Inzaghi la nostra mente, Chivu ci sta aiutando molto"
Akanji dal Manchester City all'Inter: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola"... Akanji dal Manchester City all'Inter: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola"
Le 10 cessioni più remunerative del mercato estivo in Serie A: i bomber costano Le 10 cessioni più remunerative del mercato estivo in Serie A: i bomber costano
Perché tornare in Italia? Pioli: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto"... Perché tornare in Italia? Pioli: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto"
Lautaro confessa: "Col Barcellona in casa ho giocato un po' infortunato, che dolore... Lautaro confessa: "Col Barcellona in casa ho giocato un po' infortunato, che dolore sul rigore"
Damiani: "Gattuso è l'uomo giusto per l'Italia. Magari potesse ancora scendere in... Damiani: "Gattuso è l'uomo giusto per l'Italia. Magari potesse ancora scendere in campo…"
I 10 acquisti più costosi del mercato estivo in Serie A: i primi due sono del Milan... I 10 acquisti più costosi del mercato estivo in Serie A: i primi due sono del Milan
Maicon: "Roma, Wesley è un bel colpo. Perché la Juventus ha ceduto Savona?" Maicon: "Roma, Wesley è un bel colpo. Perché la Juventus ha ceduto Savona?"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Le più lette
1 Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
2 Italia col 4-2-4 solo perché di fronte c'era l'Estonia. Gattuso: "Quando s'alza il livello..."
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A
4 Gudmundsson e Rrahmani vanno ko, David segna col Canada: gli italiani in Nazionale
5 La Juve tifa Bayer, ma Motta non vuole bruciarsi: i bianconeri risparmierebbero 15 milioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro smentisce: "Con Calhanoglu solo un malinteso, le mie affermazioni non erano per lui"
Immagine top news n.1 Hellas Verona, un centrocampista per Zanetti: contratto annuale per Akpa-Akpro
Immagine top news n.2 Juventus, l'obiettivo di David: "Proverò a segnare il più possibile, sarei felice con 25 gol"
Immagine top news n.3 Milan, Leao pronto a tornare e si candida come 9: Nkunku in forma, Gimenez cerca riscatto
Immagine top news n.4 Italia col 4-2-4 solo perché di fronte c'era l'Estonia. Gattuso: "Quando s'alza il livello..."
Immagine top news n.5 Più CT o capopopolo? Gattuso dopo i cori e gli applausi: "Sento solo un enorme peso"
Immagine top news n.6 Italia, nessun gol nel primo tempo. Gattuso: "Ecco cosa mi ha sorpreso nella ripresa"
Immagine top news n.7 Gattuso, una manita per iniziare. A Bergamo l'Italia prima non segna e poi dilaga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.2 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.3 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.4 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, il dt Goretti: "Abbiamo creato un blocco italiano e patrimonializzato la squadra"
Immagine news Serie A n.2 La provocazione di Bonazzoli: "Esistevo anche prima della rovesciata col Milan, no?"
Immagine news Serie A n.3 Lautaro: "Che ridere il ring con Conte. Inzaghi la nostra mente, Chivu ci sta aiutando molto"
Immagine news Serie A n.4 Akanji dal Manchester City all'Inter: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola"
Immagine news Serie A n.5 Le 10 cessioni più remunerative del mercato estivo in Serie A: i bomber costano
Immagine news Serie A n.6 Perché tornare in Italia? Pioli: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, ritorno al Partenio-Lombardi: possibile ampliamento a oltre 12mila spettatori
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Arena: "Questa una grande occasione. Calabro? Tecnico determinato"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Nasti: "Non vedo l'ora di scendere in campo. Obiettivi? Arrivare in alto"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biasci: "Sto cercando di entrare in punta di piedi in un gruppo forte"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Buglio: "Ho tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene e di dimostrare il mio valore"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, ecco Avella: il portiere arriva da svincolato dopo l'esperienza a Brescia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Capomaggio: "Felicissimo di essere qua, le vittorie ci aiuteranno a crescere"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nota del club: nuova proprietà all'opera su governance e fideiussione
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Varone: "I tifosi contano tanto. Sta nascendo un grande gruppo"
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, report medico: intervento al ginocchio per Molina. Recupero in 4-6 settimane
Immagine news Serie C n.5 Rimini, nota del club: match contro la Ternana regolarmente al 'Neri'. Biglietti in vendita
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, la situazione delle panchine: Giugliano, via Colavitto. Ecco Cudini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: oggi in campo le due milanesi. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.2 Geyoro al London City Lionesses è l'acquisto record del calcio femminile? Il club smentisce
Immagine news Calcio femminile n.3 Oliviero e il rinnovo con la Lazio: "Questo club può darmi tanto. E io fare altrettanto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 1ª Giornata: aprono Roma e Inter. Juve-Sassuolo in chiaro
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, report medico: Emma Snerle operata per un neuroma interdigitale
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja: "Mai avuto dubbi sul rinnovo. Questa è la mia famiglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso