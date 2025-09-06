Lautaro: "Sono nella top 5 degli attaccanti. Pallone d'Oro 2024? Meritavo di più, mi sottovalutano"

Lunga intervista a Lautaro Martinez su France Football. Il capitano dell'Inter ha commentato inevitabilmente anche il Pallone d'Oro che sarà assegnato a ottobre: "Sarà difficile vincerlo. Abbiamo fatto una grande stagione collettivamente, essendo competitivi ovunque. All'inizio non ero al top, ma con il passare dei mesi mi sentivo sempre meglio. Ho segnato molto in questa Champions League (9), il che mi ha permesso di diventare il capocannoniere di sempre dell'Inter nella competizione (21 gol), un obiettivo importante per me. Non so quale posto potrò rivendicare, ma mi sentivo molto a mio agio, felice, e anche se le ultime partite ci hanno privato di titoli, ho fatto una grande stagione (59 partite, 27 gol, 4 assist). Merito di essere in una buona posizione".

Lautaro è tornato anche sul suo settimo posto nella classifica del Pallone d'Oro dell'anno prima: "Mi aspettavo di essere classificato più in alto dopo essere arrivato capocannoniere e giocatore della Serie A, vincendo la Coppa America segnando cinque gol, incluso il gol della vittoria in finale. Ho anche vinto la Supercoppa Italiana segnando in semifinale e in finale. Rispetto la scelta dei giudici; mi hanno chiesto cosa pensassi e l'ho detto. A volte mi sottovalutano. Dopotutto, è una questione di gusti. Forse è una questione di immagine, di marketing, che non mi porta dove merito. Ma do sempre il massimo per i miei compagni di squadra, per la mia maglia. Mi colloco tra i primi cinque attaccanti al mondo, sicuramente".

Sul suo favorito per la vittoria del Pallone d'Oro 2025, l'argentino ha infine aggiunto: "Molti hanno disputato grandi stagioni, con numerosi titoli all'attivo. Il Paris ha diversi candidati (9) e uno di loro potrebbe vincerlo, Hakimi, Dembélé... Per il resto, mi piace molto Mohamed Salah. Ma dipende da come si valuta il tutto, perché ha disputato un'ottima stagione in Premier League, che ha vinto, ed è davvero un giocatore interessante".