Ufficiale La Pro Vercelli tessera il 2005 Akpa Akpro. È il fratello dell'ex Lazio e Monza

Dopo le esperienze con Triestina e Crotone, dove ha collezionato due sole presenze - una per club - fra i professionisti, per Jean Guy Akpa Akpro arriva il momento di cambiare nuovamente maglia e vestire quella della Pro Vercelli. Il club piemontese ha infatti tesserato il giovane attaccante fratello minore di quel Jean-Daniel Akpa Akpro che ha vestito le maglie di Lazio e Monza in Serie A. Questo il comunicato del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Jean-Guy Akpa Akpro, attaccante classe 2005, proveniente dalla Triestina.

Cresciuto calcisticamente tra Italia ed Europa, Akpa Akpro si mette in luce nella stagione 2023/24 in Finlandia, vestendo la maglia del PIF Pargas, club con il quale affronta un’importante esperienza arricchita da 2 gol.

Nel corso della stagione 2024/25, viene acquistato a titolo definitivo dalla Triestina, che lo cede in prestito nella prima parte dell’annata al Crotone, per poi rientrare alla base nel gennaio 2025.

Attaccante fisico, veloce e dotato di ottime capacità di attacco alla profondità, Jean-Guy rappresenta un profilo giovane e di prospettiva, pronto a mettersi a disposizione della squadra e a crescere con la Bianca Casacca.

La società accoglie con entusiasmo Jean-Guy Akpa Akpro e gli augura il meglio per questa nuova esperienza con la maglia della Pro Vercelli.

Benvenuto Jean-Guy".