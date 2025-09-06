Ufficiale
Palermo, ecco Avella: il portiere arriva da svincolato dopo l'esperienza a Brescia
Il Palermo ha ufficializzato oggi il suo nuovo portiere. Michele Avella sarà infatti un giocatore rosanero per la prossima stagione. A darne l'annuncio è lo stesso club siciliano con una nota diramata dal sito ufficiale:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella. Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante. A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
