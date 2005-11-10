Contratto biennale per Cerretelli: è un nuovo centrocampista del Grosseto
È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Grosseto "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Cerretelli, che ha sottoscritto un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2028.
Classe 2000, nato a Firenze, Cerretelli è un centrocampista mancino capace di ricoprire più ruoli in mediana, unendo qualità tecniche, dinamismo ed esperienza maturata tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha poi vestito le maglie di Pistoiese, Cremonese, Carrarese, Arzignano e, nell’ultima stagione, Campobasso, collezionando oltre 175 presenze in serie C, condite da 10 gol e 20 assist.
Ritrova mister Indiani con il quale ha condiviso l’esperienza alla Pistoiese e il direttore Vetrini, in quella di Gavorrano.
Benvenuto a Grosseto, Francesco!".