Ufficiale Frison saluta il Picerno. È un nuovo calciatore del Trento: ha sottoscritto un biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Trento "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AZ Picerno i diritti alle prestazioni sportive del difensore Filippo Frison, che ha sottoscritto con il Club un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Nato a Borgo Valsugana nel 2002, Frison è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha disputato i campionati Under 17, Under 18 e Primavera 1, collezionando complessivamente 61 presenze in Primavera e 1 rete. Nella stagione 2022/2023 ha compiuto il salto tra i professionisti con il Pontedera in Serie C, totalizzando 15 presenze complessive e una rete. Dopo una stagione al Carpi, si trasferisce prima alla Lucchese e poi alla Casertana. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’AZ Picerno, dove ha collezionato 21 presenze e una rete.

A Filippo un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!"

Hanno fatto poi seguito le sue prime parole in maglia gialloblù: "Vestire la maglia del territorio dal quale provengo rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e di responsabilità. Quando si è presentata questa opportunità non ho avuto alcun dubbio: la mia prima scelta è sempre stata il Trento. Sono felice di ritrovare mister Tabbiani, con il quale ho vissuto la mia prima esperienza nel calcio professionistico. Negli ultimi anni il Trento è cresciuto costantemente e oggi rappresenta al meglio il territorio trentino. Il mio obiettivo è mettermi fin da subito a disposizione del mister, dei compagni e della società per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, con lo stadio pieno, e condividere questo momento con la mia famiglia e i miei amici".