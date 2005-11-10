Ufficiale Dolomiti Bellunesi, colpo francese per l'attacco: dal Bastia arriva Beltaief

L'esterno d'origine algerina, classe 2006, sarà alla prima esperienza nel calcio italiano. Arriva dal Bastia con cui ha esordito in Ligue 2

La Dolomiti Bellunesi amplia i propri orizzonti e aggiunge un nuovo tassello al reparto offensivo in vista del campionato di Serie C Sky Wifi 2026-2027. La società, infatti, ufficializza l’ingaggio di Zyed Beltaief: esterno d’attacco franco-algerino, classe 2006, è pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano.

DAL BASTIA

– Nonostante la giovane età, Beltaief può già vantare un percorso di rilievo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajaccio, ha proseguito il proprio cammino al Bastia, società con la quale ha esordito nel calcio professionistico in Ligue 2, la seconda divisione francese. Senza considerare la chiamata nelle nazionali giovanili dell’Algeria: in particolare, ha indossato le maglie dell’Under 17 e dell’Under 20 e accumulato ulteriore esperienza in un contesto internazionale.

PROPOSTA

– L’opportunità di approdare alla Dolomiti Bellunesi è stata accolta con entusiasmo. «Quando mi è stata avanzata questa proposta, sono stato subito felice della possibilità di giocare in un campionato importante come la Serie C», racconta il nuovo arrivato.

RIFLESSIVO

– Beltaief si descrive come un atleta capace di creare superiorità numerica e desideroso di fare leva sulla sua fantasia: «Sono un calciatore molto creativo. Mi piace ricevere il pallone sulla fascia per puntare l’uomo e sfruttare le mie caratteristiche tecniche». Fuori dal campo, invece, emerge un carattere differente. «Mi ritengo una persona tranquilla e riflessiva», spiega il franco-algerino, pronto a inserirsi nel nuovo ambiente e a conoscere una realtà calcistica ben diversa rispetto a quella vissuta finora.

DI PROSPETTIVA

– Anche in merito agli obiettivi, le idee sono chiare: «A livello di squadra, vorrei che riuscissimo a raggiungere un buon piazzamento. In ambito personale, invece, spero di giocare il maggior numero di minuti, crescere in questo campionato e segnare più gol possibili». Con l’arrivo di Beltaief, la Dolomiti Bellunesi aggiunge alla rosa un esterno offensivo giovane e di prospettiva. Un profilo che rappresenta un ulteriore investimento sul futuro da parte del club.