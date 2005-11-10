Fiorentina, nella nuova maglia c'è un dettaglio nascosto con la frase tipica di Commisso
C'è un dettaglio che ha colpito tifosi e addetti ai lavori durante la presentazione della nuova maglia della Fiorentina. All'interno della divisa studiata da Joma compare infatti una dedica speciale per il compianto ex presidente Rocco Commisso, che in vita era solito ripetere la frase: "Prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te".
Le parole di Commisso, insieme alla sua firma, sono visibili dentro il colletto della prima maglia e daranno un ulteriore stimolo ai calciatori allenati da mister Fabio Grosso negli impegni previsti durante la prossima stagione.
A proposito del nuovo tecnico della Fiorentina, Grosso verrà presentato alla stampa giovedì 9 luglio, a 20 anni dalla vittoria dell’Italia al Mondiale 2006, mentre tra il 10 e il 12 luglio i calciatori torneranno al quartier generale per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di iniziare ufficialmente la preparazione estiva, di scena al Viola Park dal 13 al 23 luglio.