Bild - Fiorentina, praticamente fatta per Nico Gonzalez. Nelle prossime ore le visite mediche

Salutato Gennaro Gattuso e in attesa di capire chi siederà in panchina, la Fiorentina si consola col primo colpo di mercato. Secondo quanto riferito dalla Bild, il club viola ha praticamente chiuso la trattativa per portare in Serie A l’argentino Nicolas Gonzalez. Allo Stoccarda andranno 23,5 milioni più 4 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Secondo i colleghi del quotidiano tedesco, il giocatore dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con i viola.