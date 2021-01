Due settimane alla fine del mercato - Genoa pensa al dopo Scamacca. E la Juve vede il Sassuolo

L’arrivo al Milan di Mario Mandzukic di fatto esclude i rossoneri dalla corsa a Gianluca Scamacca. Un’avversaria accreditata in meno per la Juventus, quindi, nella corsa all’attaccante del Genoa ma di proprietà del Sassuolo. E proprio col Sassuolo, l’uomo mercato juventino Fabio Paratici si vedrà nei prossimi giorni per provare a capire fattibilità e costi dell’operazione. L’occasione potrebbe, dovrebbe, essere la Supercoppa Italiana di mercoledì. Juventus e Napoli giocheranno al Mapei Stadium e proprio in quel frangente Paratici e Carnevali potrebbero approfondire la questione. Con i neroverdi che accetterebbero pure un pagamento dilazionato, ma che difficilmente scenderanno dalla valutazione di 20/25 milioni di euro.

Il Genoa intanto lavora per non farsi trovare impreparato, nel caso in cui Scamacca dovesse salutare. Ed in tal senso ha raggiunto un’intesa, di base e tutta da formalizzare, con Sam Lammers dell’Atalanta. L’olandese classe ’99 ha dato il proprio ok di massima al Grifone, anche se l’accordo fra la Dea e i rossoblù ancora non esiste. Ma le basi sono state poste e in caso di fumata bianca per l’addio di Scamacca i pezzi del puzzle potrebbero andare rapidamente tutti al proprio posto.