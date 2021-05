I voti alla Serie A - Fiorentina, stagione no ma esplode Vlahovic. Delusione Callejon

Stagione partita con ben altri obiettivi, quella della Fiorentina che ancora una volta si ritrova a dover fare i conti con la paura di non retrocedere. Deluse completamente le aspettative, rendimento ampiamente insufficiente da parte della quasi totalità della squadra. Si salva nella mediocrità generale Dusan Vlahovic, esploso soprattutto nella seconda parte di stagione. Anche l'asso Franck Ribéry ha faticato non poco, così come capitan Pezzella. Malissimo Kouamé, di fatto bocciato Callejon che da essere giocatore imprescindibile del Napoli è stato ben presto accantonato in maglia viola. Si rivela sbagliato l'acquisto di Kokorin, il cui contributo alla causa è stato nullo. Queste le medie voto dei gigliati al termine del campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,19 VLAHOVIC

6,08 DRAGOWSKI

6,03 BONAVENTURA

5,98 RIBERY

5,92 MILENKOVIC

5,87 PULGAR

5,87MARTINEZ QUARTA

5,85 CASTROVILLI

5,85 CACERES

5,84 BIRAGHI

5,78 AMRABAT

5,72 PEZZELLA

5,71 VENUTI

5,53 KOUAME

Meno del 50% di presenze a voto

6,38 TERRACCIANO

6,00 OLIVEIRA

5,89 BORJA VALERO

5,79 IGOR

5,75 CUTRONE

5,73 EYSSERIC

5,67 MALCUIT

5,64 LIROLA

5,50 BARRECA

5,50 CALLEJON

5,25 KOKORIN