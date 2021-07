La Gazzetta dello Sport: principio d'accordo tra Inter e Bellerin, manca il sì dell'Arsenal

C'è un principio d'accordo tra l'Inter ed Hector Bellerin, ma manca il sì dell'Arsenal. È quanto sostiene La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: i nerazzurri avrebbero convinto lo spagnolo a trasferirsi in Italia con un accordo quinquennale e uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione. Ora manca solo l'accordo con i Gunners: i londinesi vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre la Beneamata ci prova in prestito col diritto di riscatto.

Le alternative - Dalle parti della Pinetina c'è fretta di chiudere l'affare, perché Inzaghi vuole subito a disposizione l'erede di Hakimi. I terzini sono importantissimi nell'impostazione tattica dell'ex tecnico della Lazio; per questo motivo, il club campione d'Italia non molla le piste Nandez (che sembrava destinato al Leeds), Molina, Zappacosta, Dumfries e Hateboer.