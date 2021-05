La Repubblica: Insigne pensa all'Europeo, poi il rinnovo col Napoli. Senza accordo, via a giugno

vedi letture

Per Lorenzo Insigne non è ancora arrivato il momento per parlare del futuro, ma le trattative per il rinnovo proseguono. Come riporta La Repubblica, l'unico pensiero del capitano del Napoli attualmente è quello di disputare un Europeo da protagonista con la maglia azzurra. Poi sarà il momento di prendere una decisione: il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, pertanto ci sono possibilità che vada via in estate.