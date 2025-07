Ufficiale Insigne risolve il contratto col Toronto con un anno d'anticipo: adesso è svincolato

Si conclude l'esperienza canadese di Lorenzo Insigne. Dopo appena tre stagioni e un totale di 76 presenze, l'ex capitano del Napoli ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Toronto FC con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale fissata per il 2026. Un'avventura, quella in MLS, che non ha ripagato le grandi aspettative iniziali.

Arrivato in Canada nell'estate del 2022 con l'intento di replicare il successo di un altro italiano, Sebastian Giovinco, Insigne non è riuscito a lasciare il segno come sperato. I numeri parlano chiaro: in 76 apparizioni, l'ala italiana ha messo a segno 19 gol e fornito 16 assist. Statistiche non all'altezza del suo indiscusso talento e della sua fama.

Le difficoltà di ambientamento, sia nel nuovo campionato che nella cultura nordamericana, hanno evidentemente inciso sulla sua capacità di esprimere appieno le sue qualità. Ora Insigne è ufficialmente svincolato e la sua priorità sembra chiara: il desiderio è quello di tornare in Europa, magari proprio in Italia. A gennaio il suo nome era stato accostato con insistenza alla Fiorentina, ma un eventuale ritorno in Serie A non si è concretizzato. Nelle prossime settimane il futuro del classe 1991 sarà più chiaro. Un nuovo capitolo è pronto per essere scritto, con la speranza di ritrovare lo smalto dei giorni migliori.