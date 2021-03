Le grandi scadenze: Wijnaldum, ovvero tutti vogliono Gini. L'annuncio sarà in catalano?

Uno dei gioielli di casa Liverpool, Georginio Wijnaldum, è uno degli obiettivi per l'Inter della prossima estate. Per l'olandese, che si libererà a parametro zero dal Liverpool, c'è la concorrenza agguerrita del Barcellona, ma non solo. Perché Jurgen Klopp preferirebbe non perdere il centrocampista, protagonista negli ultimi anni in Reds, e ha chiesto ai dirigenti di cercare di prolungare il contratto. Affare non facile, visto che dalla Catalogna parlano già di una bozza d'intesa con il club allenato da Ronaldo Koeman.

Il Liverpool che fa? Klopp, come detto, vorrebbe tenere Gini, che è un equilibratore a centrocampo, un uomo capace di fargli cambiare schema e assetto a gara in corso. Non facile. Non è casuale, allora, che i Reds siano forti su Rodrigo De Paul dell'Udinese e, seppur il profilo del giocatore sia differente, su Sander Berge dello Sheffield United. L'olandese, intanto, non si è voluto esprimere sul futuro. "Capisco vogliate capire cosa succederà, ma se non c'è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Spero che tutti possano capirlo e rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Poi quando ci saranno notizie, le comunicherò". Possibile debba farlo in catalano.