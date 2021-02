Le pagelle di Chiesa: è un dogma, sembra alla Juventus da sempre

Sembra alla Juventus da sempre, Federico Chiesa. Dopo un periodo di apprendistato non particolarmente felice, in una prima parte di stagione in cui alcune certezze sono venute meno, l'ex Fiorentina incomincia a fare la differenza. Ora è un dogma, come spiega La Gazzetta dello Sport, perché a lungo è il più tonico con il cross che CR7 spedisce incredibilmente fuori da pochi passi, più un assist per Ramsey e tante giocate utili. È praticamente onnipresente in ogni azione della prima frazione.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7