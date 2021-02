Le pagelle di Conti: salta a vuoto sul primo gol di Barrow, è irriconoscibile

Irriconoscibile. È l'aggettivo che usa la Gazzetta dello Sport per giudicare la prova di Andrea Conti, uno dei peggiori nel già disastroso Parma di Roberto D'Aversa visto contro il Bologna. Subisce quando Dijks lo attacca, si perde Barrow sul primo gol, saltando a vuoto. Non crossa quasi mai, sembra fuori dai meccanismi della squadra. Insomma, partita largamente insufficiente anche (e non solo) per demeriti dell'intera squadra.

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5