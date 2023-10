Le pagelle di Allegri: azzecca i cambi e vince con la panchina, è una Juve con buone trame

vedi letture

Elogi per Massimiliano Allegri all'indomani del successo della Juventus contro l'Hellas Verona e la notte trascorsa in vetta alla classifica. Noi di TMW gli abbiamo assegnato un 6,5 in pagella: "Il gioco non è spettacolare, ma questo lo si sa da una vita. Tuttavia, a modo suo, la Juventus domina questa partita. Forse poteva rischiare un cambio offensivo un po' prima, ma alla fine ha ragione lui perché a deciderla è proprio un giocatore pescato dalla panchina".

Quotidiani in linea. Stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Ok la difesa, che resta imbattuta, decisivi i cambi". Si accoda Tuttosport: "Una notte in vetta, dopo tanto tempo. E pazienza se i tre punti arrivano all’ultima curva del circuito: la squadra si era dimostrata tonica e ci aveva provato in tutti i modi prima, mostrando anche buone trame".

Infine voto 7 per il Corriere dello Sport: "Tre anni e mezzo dopo, la Juve è di nuovo davanti a tutti, almeno per un notte. Il premio dei tre punti arriva all’ultimo secondo ma è meritato per la voglia e la determinazione con cui la squadra cerca il successo. E Max azzecca i cambi: Milik, palo, Cambiaso, vittoria".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7