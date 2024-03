Le pagelle di Allegri: discutibile il 4-3-3, confuso il 3-5-2. Occhio che la Champions…

Sette punti in nove partite, l'Inter è scappata e ormai il Milan pure. La Juventus di Massimiliano Allegri continua ad avvitarsi in una spirale di non gioco e risultati negativi, il ko dell'Olimpico contro la Lazio è l'ennesimo stop di un campionato che adesso rischia di mettere in discussione persino la qualificazione alla prossima Champions League. Pesano le assenze in attacco certo, come pure gli errori individuali, ma adesso il livornese deve guardarsi le spalle.

I giudizi, inevitabilmente, sono molto critici. 5 per La Gazzetta dello Sport: "Discutibile il 4-3-3 con Cambiaso invece di un'ala, confuso il 3-5-2. Sostituzioni da rivedere e soprattutto un atteggiamento arrendevole per quasi 90'. Occhio che la Champions…". Stesso voto sulle pagine di Tuttosport: "Il 4-3-3 non paga, con Danilo e De Sciglio presi in mezzo tra Pedro e Anderson che stazionano tra le linee, e Zaccagni e Marusic che salgono. All’intervallo torna al 3-5-2 e la squadra ritrova solidità, ma a parte una fiammata iniziale non crea mai pericoli: l’emergenza in attacco è un’attenuante parziale". 5,5 per il Corriere dello Sport: "Marusic gli rovina a una manciata di secondi dalla fine la cinquecentesima panchina in Serie A. Poca Juve, sarebbe servita un’altra cattiveria da parte degli attaccanti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Negli altri settanta minuti è stata soltanto sofferenza, ma le attenuanti ci sono. Basterebbe confrontare l’organico bianconero con quello della Lazio".

