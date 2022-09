Le pagelle di Amrabat: play e trequartista, è tornato il tuttocampista di Juric nel Verona

Da qualche partita a questa parte Sofyan Amrabat è tornato ad essere come "il tuttocampista di Juric nel Verona", scrive La Gazzetta dello Sport assegnandogli un 7 in pagella: "Mobilissimo, impossibile da controllare, va su Paredes e poi imposta. Play davanti alla difesa e, di fatto, il trequartista". Si accoda Tuttosport: "Punto di riferimento per i compagni, gioca con dinamismo e tocca una infinità di palloni. Nel finale trova un grande Perin sulla propria strada che gli nega la rete".

Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Inizia meno arrembante. Deve preoccuparsi di Paredes. Gioca un numero di palloni da record. Segnasse anche...". Infine voto 7 anche per il Corriere Fiorentino: "Non inizia benissimo, ma poi è come se scalasse le marce per arrivare ad essere il padrone del centrocampo".

I VOTI DI AMRABAT

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere Fiorentino: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7