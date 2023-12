Le pagelle di Azmoun: 40 minuti non esaltanti. Anche lui si fa male ed esce anzitempo

vedi letture

Poco più di 40 minuti in campo per Sardar Azmoun. L'attaccante della Roma entra al posto di Dybala, si muove tutto sommato bene ma non riesce a lasciare il segno. Alla fine è costretto a lasciare il posto a El Shaarawy per infortunio. "Entra al posto di Dybala - scrive la Gazzetta dello Sport - e fa morire di nostalgia. L’impegno c’è tutto però sbaglia quasi ogni scelta sia in possesso che non". "Fa fatica a trovare la giusta posizione per andare in porta e sbaglia tanto in impostazione. Esce anche lui per infortunio" è l'analisi del Corriere dello Sport. Questo invece il commento di TMW: "Come in una tragicommedia, entra per sopperire ai problemi fisici di Dybala e si fa male a sua volta. A disposizione per meno di quaranta minuti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Vocegiallorossa.it: 6