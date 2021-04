Le pagelle di Barak: incide in negativo nella serata del Bentegodi

vedi letture

Il fallo su Bonaventura allo scadere del primo tempo è stato l'episodio che ha cambiato la gara, per questo la prestazione di Barak è stata bocciata dai quotidiani. 5,5 il voto de La Gazzetta dello Sport per il centrocampista dell'Hellas: "Cambia tre ruolo. Salva su Bonaventura, poi lo tocca sul rigore". Voto 5 da TMW: "Stranamente insufficiente la prestazione del trequartista di Juric, incide in negativo nella serata del Bentegodi. Poco presente in fase offensiva, rischia di far capitolare l'Hellas nella prima occasione di Ribery perdendo un brutto pallone in mezzo al campo e poi causa il rigore del vantaggio di Vlahovic".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5