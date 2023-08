Le pagelle di Beltran: buona la prima da titolare. Esce fra gli applausi, ma deve anche tirare

vedi letture

Buona la prima per Lucas Beltran, attaccante argentino della Fiorentina che ieri contro il Lecce ha fatto il suo debutto dal primo minuto. Promosso da tutti i quotidiani sportivi, per La Gazzetta dello Sport merita 6,5 in pagella: "Basterebbe l'imbucata per Arthur da cui nasce il gol di Duncan. Ma fa vedere buone cose in fraseggio e nel recupero palla. Deve anche tirare però". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Primo tempo ricco di tante cose e tutte di qualità, poi i compagni smettono di servirlo e da solo si smarrisce". Stesso voto da Tuttosport: "Debutto dal primo minuto per l’argentino che fa partire l’azione del 2-0 e dà buoni segnali. Esce fra gli applausi".

Voto 6,5 nelle pagelle di TMW: "Un quarto d’ora per ambientarsi e fa ammonire Pongracic con un sombrero, quindi altri dieci minuti e avvia in bello stile l’azione del 2-0. Non ha modo di calciare direttamente in porta, ma lo scroscio di applausi quando esce parla per lui".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5