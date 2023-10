Le pagelle di Cambiaso: il primo gol in bianconero arriva allo scadere, sarà indimenticabile

Andrea Cambiaso è l'uomo dei tre punti, l'uomo che regala la vetta della classifica alla Juventus con un gol da opportunista, in un finale caratterizzato dall'assalto disperato della formazione di Allegri. Voto 7 per noi di TMW, così come per il Corriere dello Sport: "C’è il suo piede nella vittoria all’ultimo secondo che vale la testa della classifica e il primo gol in bianconero".

Si accoda anche Tuttosport: "Generoso e caotico, come il finale di partita e come l’azione del suo primo gol bianconero: e chi se lo scorda?". Mezzo punto in meno infine da La Gazzetta dello Sport: "Segna la rete che sblocca la partita e si esibisce in un'esultanza sfrenata. A parte la rapacità sotto porta, ottimo impatto sulla partita. Tanta intelligenza tattica".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7