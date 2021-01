Le pagelle di Chiellini: quanti anni ha? Mancini pagherebbe per averlo così a giugno

Quand'è in giornata, difficilmente si trova un difensore migliore di Giorgio Chiellini. Tra i migliori contro la Sampdoria, il capitano della Juventus riceve gli elogi dei quotidiani. "Quanti anni ha?", si chiede La Gazzetta dello Sport: "Mancini pagherebbe per averlo così a giugno". Il Corriere della Sera sottolinea la sua partita senza errori e annuncio: "Giorgione è tornato". Da Tuttosport arriva addirittura un 8 in pagella e lo incorona come "Padrone della difesa".

I VOTI DI CHIELLINI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8