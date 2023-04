Le pagelle di Correa: anche stavolta gioca bene la prossima. A San Siro lo fischiano tutti

Fischi per Joaquin Correa nella sconfitta dell'Inter in casa contro il Monza, anche se in tutta onestà sulle pagine di TMW li abbiamo giudicati ingenerosi rispetto alla prova dell'argentino, specie se confrontata con le precedenti e con quelle dei compagni. Dura invece La Gazzetta dello Sport: "A San Siro a un certo punto comincia a fischiarlo anche il tifoso più paziente - scrive la rosea - quando ferma Mkhitaryan in contropiede sembra giocare al contrario". 4,5 anche per Tuttosport: "Anche questa volta aspetteremo una sua prestazione positiva la prossima volta", mentre si sale a 5 sulle pagine del Corsport ("Non ha mai la soluzione pronta, ci mette sempre quell'attimo di troppo")

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

L'Interista: 5,5