Le pagelle di Cristiano Ronaldo: 100 gol con 3 squadre diverse. È vivo e addirittura pressa

"Se giocasse sempre con il Sassuolo...". È la premessa fatta dalla Gazzetta dello Sport per esprimere la valutazione sulla prestazione di Cristiano Ronaldo, che a Reggio Emilia segna il suo centesimo gol con la maglia della Juventus in meno di tre stagioni. "Nessuno come lui, non sbaglia nulla", sottolinea TMW, mentre il Corriere dello Sport scrive che il portoghese "ha l'atteggiamento giusto e addirittura pressa". Dopo la pessima prova contro il Milan, CR7 trascina i compagni al riscatto, dimostrandosi vivo e "fresco". E i voti in pagella sono tutti molto alti.

