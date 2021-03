Le pagelle di Cuadrado: uno di quelli che danno identità. La traversa gli nega il 3-1

vedi letture

Pochi centimetri più in basso, e la Juventus sarebbe passata ai quarti di finale di Champions League. La traversa colpita da Juan Cuadrado, che nel corso della gara col Porto è stato un vero distributore automatico di cross pericolosi, è il rimpianto maggiore per i bianconeri. Il colombiano, comunque, è tra i pochi promossi. “Comincia male, poi è un crescendo di iniziative. Uno di quelli che danno identità”, scrive La Gazzetta dello Sport, a corredo del 7 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “ Subito protagonista nel bene e nel male. Arriva al 120’ con 19 cross”. Si scende alla sufficienza sulle pagine di Tuttosport: “Il piede è caldo e si capisce ai primi cross. La traversa gli nega il 3-1”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 6

TuttoJuve: 7