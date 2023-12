Le pagelle di De Ketelaere: si mangia un gol colossale. Bravo a riemergere nella ripresa

Atalanta-Milan non era una partita come le altre per Charles De Ketelaere. Bollato come il grande flop del mercato rossonero nella scorsa stagione, il fantasista belga ha trovato una nuova dimensione, sebbene non tantissima continuità, nelle fila di Gian Piero Gasperini. Il successo arrivato ieri, tutto sommato, non porta però la sua firma. Anzi: nel primo tempo si è reso protagonista di un clamoroso gol mangiato.

I COMMENTI. Proprio da lì parte La Gazzetta dello Sport, che non va oltre la sufficienza: "Il fragoroso gol sbagliato avrebbe potuto stenderlo. Bravo lui a riemergere, da sinistra mette il gran assist per Lookman 2". Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport: "Da centimetri zero, come si fa a mandarla tra le nuvole? Ma il secondo tempo è da artista e l’assist è un dettaglio". Sulla stessa linea anche Tuttosport: "Si mangia un gol colossale al 9' pt, alzando in area piccola. L'errore lo condiziona, na nella ripresa cambia passo. L'assist per Lookman e non solo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoAtalanta: 6,5