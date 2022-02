Le pagelle di de Ligt: armadio a 4 ante. Ferma Boga come il miglior Bruce Harper

Il migliore della Juventus nella sfida con l'Atalanta? I quotidiani non hanno dubbi, è Matthijs de Ligt. L'olandese è un vero e proprio muro, per La Gazzetta dello Sport merita 7,5 in pagella: "Un dissuasore mobile. Dove c'è pericolo, arriva e cancella. Quando può, con stile: due interventi su Koopmeiners. Quando non può, col fisico: 2 pallonate (una discussa) da Boga. Gli scappa solo Malinovskyi: giallo". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Diventa protagonista nella fase finale del primo tempo fabbricando due capolavori su Boga, evitando seri grattacapi al suo portiere".

7,5 anche nelle pagelle di Tuttosport: Si traveste da armadio a quattro ante e per due volte mura Boga (anche con la faccia). Impressionante nel suo essere ovunque, le prende tutte lui". Stesso voto su TMW: "Grande fisicità e tempismo nelle chiusure, a costo di usare metodi "alla Bruce Harper" (per gli amanti di Holly & Benji). Su Boga infatti ci mette la faccia, letteralmente, nel fermare una sua conclusione. Provvidenziale nel primo tempo in un paio di occasioni. Anche nella ripresa la sua presenza in difesa si fa sentire".

