Le pagelle di De Paul: il migliore per 80 minuti, poi l'inspiegabile tocco di mano che cambia tutto

Tutto il contrario di Cristiano Ronaldo. Per 80 minuti Rodrigo De Paul è il migliore in campo, una prestazione da 7,5 in pagella. Poi però l'incredibile tocco di mano che cambia la partita. Voto 6 ma con spiegazione su La Gazzetta dello Sport: "Siamo in imbarazzo, il voto sarebbe 7, tendenza 7,5. Prestazione di alto lignaggio. Scivola sull'inspiegabile mani, che costa carissimo". 5 dal Corriere della Sera: "È il migliore, anche quando c'è da sacrificarsi. Fino a quel gomito volante e inutile in barriera che causa il rigore e cambia la partita".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5