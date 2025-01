Le pagelle di Dovbyk: secondo centro consecutivo, gioca più spalle che faccia alla porta

Suo il gol che sblocca il match. Artem Dovbyk firma la rete dell'1-0 per la Roma contro il Genoa nel match poi vinto dalla sua squadra. Prestazione come sempre di sostanza anche se non sempre è preciso. "Quando serve, piazza il graffio giusto - scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. Come al solito gioca più spalla che faccia alla porta, ma resta pericoloso". "Spacca la porta dopo il miracolo di Leali su Pellegrini" riporta invece Tuttosport. "Dal Genoa al Genoa - analizza il Corriere dello Sport - dal primo gol con la Roma nella gara d’andata all’undicesimo in quella dell’Olimpico. Bravo ad appostarsi in area e a sfruttare la respinta ravvicinata di Leali".

"Secondo gol consecutivo - evidenzia TMW - il rigore in zona 'Cesarini' contro il Bologna sembra aver sbloccato il chip mentale del bomber ucraino. Come al solito, e questa non è una novità, c'è anche tanto lavoro sporco là davanti". Questo il commento di Vocegiallorossa.it: "Non una gran prestazione per l’attaccante ucraino, a volte apparso in affanno, ma bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto".

Le pagelle di Artem Dovbyk

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 6,5