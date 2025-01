Le pagelle di Dybala: è di un'altra categoria. Quando gioca così è poesia pura

vedi letture

E' il mattatore della serata. Paulo Dybala trascina la Roma al successo sul Genoa. "Quando gioca così è poesia pure - scrive la Gazzetta dello Sport -. Per lui traversa, assist e una serie infinita di giocate. Offre un calcio artistico". "Una traversa su punizione - riporta Tuttosport - assist perfetto per El Sharaawy. Il tocco con cui sigilla la partita. Anche per lui tanti, tantissimi applausi del popolo giallorosso". "Nel calcio ci sono le categorie - si legge sul Corriere dello Sport - e lui è di una diversa da tutti gli altri. Disegna calcio, pulisce palloni, vede cose che gli altri si sognano. Ah, poi prende una traversa, serve l’assist ad El Shaarawy e propizia il terzo gol siglato da Leali. Tutto nelle sue cento presenze con la Roma".

Questo il commento di TMW: "Colpisce un incrocio dei pali clamoroso con un calcio di punizione dopo appena nove minuti, facendo subito capire a tutti che è una di quelle serate ricche di Joya. Del resto, è la sua centesima in giallorosso e bisogna festeggiare. È suo così anche l'assist per El Shaarawy, proprio come il caparbio tocco sotto porta sul 3-1. Per la Lega è autogol di Leali, ma il mezzo voto in più è sicuramente meritato. Standing ovation".

Le pagelle di Paulo Dybala

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Vocegiallorossa.it: 7,5