Le pagelle di Dybala: un minuto ed è subito Joya. L'Olimpico è ai suoi piedi, è tornato

vedi letture

Che Roma sarebbe senza Paulo Dybala. La luce giallorossa che illumina la squadra e anche ieri l'argentino ha lasciato il segno nel roboante successo per 7-0 contro l'Empoli. "Una Joya per gli occhi - analizza la Gazzetta dello Sport -. Dal rigore alla rete in slalom che santifica il suo match, a cui aggiunge anche una traversa. Campione". "Un minuto ed è subito festa - scrive il Corriere dello Sport -. Poi nella ripresa la prodezza del campione. La traversa su punizione, la tanta voglia di segnare, vincere, far vivere una serata magica ai tifosi. L’Olimpico ai suoi piedi, la Joya è tornata". Questo quanto scrive invece TMW: "Pronti via, va dal dischetto e segna il primo gol del suo campionato. Il secondo è un autentico gioiello, con lo slalom speciale come marchio di fabbrica: solo la traversa gli nega la tripletta. Da affinare, ma è fisiologico, il feeling con Big Rom. La standing ovation è scontata".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Il Messaggero: 8

Vocegiallorossa.it: 8