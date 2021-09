Le pagelle di Dzeko: non far sentire l'addio a Lukaku è missione ardua, ci sta riuscendo

"Inzaghi mi stava per sostituire prima del gol? Lo so, gli chiederò se aveva bevuto". Edin Dzeko segna il gol del sorpasso, quello che affonda la Fiorentina e permette all'Inter di conquistare tre punti. Per la Gazzetta dello Sport il bosniaco è da 7 in pagella: "Gli manca un gol pesante. Eccolo lì, a salire in cielo per il 2-1. Appoggio costante ai compagni, sponde e giocate continue. In partita come in carriera, migliora col passare dei minuti". 6,5 sul Corriere dello Sport: "Non ha molte palle giocabili. Ma alla prima, sull’angolo di Calahnoglu, completa il sorpasso con un colpo di testa, specialità della casa". 7,5 il voto sulle colonne del Corriere della Sera: "Invisibile nel primo tempo, letale nella ripresa. Quattro gol in 5 giornate, in tutto il campionato scorso erano stati 7". Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "Una cattedrale in mezzo al deserto rappresentato dalla produzione offensiva dell'Inter nei primi trenta minuti. Quando i suoi iniziano a giocare, si mette a disposizione. E segna ancora: la zuccata che decide il match è sua. Non far sentire l'addio a Lukaku è missione ardua, ci sta riuscendo"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5