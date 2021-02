Le pagelle di Fonseca - La sua Roma è brillante e funzionale a prescindere da... Dzeko

Conferma Borja Mayoral e non sbaglia, anche se la presenza di Dzeko in panchina sembra una spada di Damocle in grado di trafiggerlo a ogni sconfitta. La sua Roma però è brillante e funzionale a prescindere dagli interpreti. "Affidabile come una macchina GT quando il circuito è adatto al mezzo. Il primo tempo della Roma è a tratti spettacolare", è la meritata celebrazione dei giallorossi di mister Paulo Fonseca sulle colonne odierne del Corriere dello Sport. "Quando palleggia, la Roma è bella ed efficace. Ovviamente deve farlo anche in appuntamenti più tosti", ricorda invece ai capitolini La Gazzetta dello Sport di stamane. Fatto sta che, pure contro l'Udinese (3-0 finale), l'allenatore portoghese ha fatto giustamente scorta di 7 in pagella sia a livello locale che nazionale.

