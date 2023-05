Le pagelle di Ibanez - 2-0 Inter è la sintesi del suo campionato: buone cose e strafalcioni dolorosi

Esce alto in pressione per tenere gli attaccanti nerazzurri lontani dall'area di rigore. Roger Ibanez è il giallorosso più pericoloso dalle parti di Onana, poi ecco il pasticciaccio che affossa le speranze di rimonta. Non è la prima volta. "Il raddoppio dell'Inter è la sintesi del suo campionato: buone cose e strafalcioni dolorosi. Intercetta il lancio per Lautaro, ma sbaglia e Lukaku fa gol", sentenzia La Gazzetta dello Sport accanto al suo 5 in pagella per il centrale della Roma. Il giudizio della rosea è il meno severo, visto che sulle altre testate è pioggia di 4-4,5 in pagella. Come sulle pagine del Corriere dello Sport: "Il gol di Lukaku è tutto suo. Recupera bene sul belga, poi passa incredibilmente il pallone a Lautaro Martinez che indisturbato serve il suo compagno di reparto. Un vero e proprio assist all’Inter. E si prende qualche fischio dai tifosi".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

VoceGiallorossa: 4