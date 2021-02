Le pagelle di Immobile: ansioso e frenetico al cospetto di Lewa. Lo ricordavano così

Lewandowski ha stravinto la sfida tra bomber andata in scena ieri sera all’Olimpico, nella cornice del 4-1 rifilato dal Bayern Monaco alla Lazio. Ciro Immobile, invece, l’ha persa. La bocciatura più netta è rappresentata dal 4 di Tuttosport: “Ansioso e frenetico al cospetto di Lewandowski, ma la Scarpa d’Oro l’aveva vinta lui”. Sulla linea del 5 gli altri voti, come quello del Corsera: “In Germania lo ricordavano così”. 5 anche per il Corsport (“Rabbia ne ha tanta ma nel duello con Lewandowski dà solo segnali negativi”) e La Gazzetta dello Sport: “Sente troppo la partita e non combina nulla di interessante”.

