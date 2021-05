Le pagelle di Immobile - Lui ci prova, Vlahovic ci riesce. Ciro stavolta è sempre in fuorigioco

Colpisce un palo clamoroso nel primo tempo, anche se era in offside. È sempre pronto sul filo del fuorigioco, peccato però che sia sempre un piede più avanti della linea avversaria. Si può sintetizzare così la prova di Ciro Immobile, ieri sera, nella sconfitta di Firenze. "Poco freddo davanti a Dragowski, ma almeno ci prova. E lotta fino alla fine", trova comunque qualche merito La Gazzetta dello Sport. "Fa un sacco di movimento, ma i suoi lo trovano solo quando è al di là della linea viola, in fuorigioco", è invece la lettura del Corriere dello Sport. Non sorprende dunque che il cannoniere biancoceleste stavolta non vada oltre il 5,5 in pagella, tanto a livello nazionale quanto locale.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

LaLazioSiamoNoi: 5